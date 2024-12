CALCIO/SABATO IMPEGNATIVO PER IL SALA GALBIATE. LE SQUADRE IN CAMPO

GALBIATE – Intenso sabato al Centro Sportivo di Sala al Barro per la squadre dell’attività di base del Sala Galbiate 1974. Due incontri pomeridiani di spicco, uno di campionato e uno in amichevole, con la Calcio Lecco 1912. In campo i Pulcini 2014 che hanno giocato con il Lecco 2015 e gli Esordienti 2012 che hanno incontrato il Lecco 2013. Gli incontri si sono disputati con fair play e amicizia con un entusiasmo contagioso e una passione genuina per il gioco. I bambini e ragazzi delle due società infatti si incrociano spesso a Sala al Barro che è Centro Tecnico Ufficiale della società bluceleste allenandosi in contemporanea.

In mattinata, oltre all’attività della Scuola Calcio del Sala Galbiate 1974, si sono svolte le gare del Primi Calci 2017 in successione: la prima Sala Galbiate contro Pagnano e la seconda Sala Galbiate contro Polisportiva 2B. In entrambe le partite le squadre hanno mostrato grande sportività ed entusiasmo, il tutto condito da una grande voglia di divertirsi giocando a calcio.

In esterna, a Barzanò, doppio incontro tra i Pulcini 2015 Rossi e Verdi con i coetanei della Luciano Manara per una mattinata intensa e appassionata per un’esperienza unica e indimenticabile per tutti i partecipanti.

