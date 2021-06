LECCO – Calcio Lecco 1912 comunica la cessione di Alexandros Safarikas al Football Club Chiasso. Il portiere classe 1999 si trasferisce a titolo definitivo.

“Alexandros – commentano da via don Pozzi – fa parte della storia bluceleste grazie alla promozione da record in Serie C e la Società augura al giocatore le migliori fortune”.