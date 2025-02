CALCIO, SALA GALBIATE: I PULCINI 2015 CONQUISTANO LE FINALI PRO

GALBIATE – Ottimo risultato dei Pulcini 2015 rossi allenanti dai mister Sacco e Billo che superano il girone del Torneo All Star Cimiano qualificandosi per la seconda fase del torneo. I ragazzi hanno giocato con l‘Alcione, Garbagnatese e Cologno. Ora si rimane in attesa di scoprire il girone della seconda fase che verrà giocato con squadre professionistiche.



Amichevole lecchese per i Primi Calci 2016 del Sala Galbaite con i pari età della Polisportiva Rovinata in una gara caratterizzata da buoni scambi, bel gioco, fair play e tanta amicizia tra due società amiche. In entrambe le squadre i bambini stanno imparando le basi del gioco, come il controllo della palla e i passaggi, ma anche l’importanza del lavoro di squadra e dei valori educativi che il calcio vuole trasmettere.



Amichevole a Foppenico di Calolzio per gli Esordienti 2013 del Sala Galbiate. La gara degli Esordienti è stata davvero emozionante! I giovani giocatori hanno dimostrato grande impegno e passione, mettendo in pratica le tecniche apprese durante gli allenamenti. Nonostante la giovane età, hanno mostrato un buon livello di coordinazione e spirito di squadra. È stato un piacere vedere come si sono divertiti e hanno giocato con entusiasmo, indipendentemente dal risultato finale.

Amichevole al Centro Sportivo di Sala al Barro per i Primi Calci 2017 del Sala Galbiate con l’Imberido, frazione di Oggiono. Nonostante il clima freddo e la pioggia battente i bambini si sono divertiti giocando una bella partita tra il grande tifo di genitori e amici guidati dai loro bravi allenatori.