CALCIO SALA GALBIATE. IN CAMPO I PRIMI CALCI 2017 E LA SFIDA IN FAMIGLIA CON IL MOLTENOBRONGIO

GALBIATE – Nonostante il ponte del 1° novembre, non si fermano le mattinate all’insegna dello sport e del divertimento organizzata per i bambini al centro sportivo di Sala al Barro. Infatti il Sala Galbiate per la Categoria Primi Calci 2017 ha ospitato l’Academy Valle San Martino e il Costamasnaga, disputando due belle partite che hanno visto i bambini esprimersi e divertirsi. La mattinata si è conclusa con la lotteria dei rigori a cui si sono divertiti tutti: bambini e genitori.

Giornata autunnale piuttosto calda all’oratorio di Garbagnate Monastero per le gare di campionato tra i Pulcini 2015 del Sala Galbiate e del Molteno Brongio, centri tecnici ufficiali della Calcio Lecco 1912. Le quattro squadre di Pulcini hanno avuto l’opportunità di dimostrare il talento dei piccoli calciatori e la loro passione per il gioco del calcio. Questi campionati sono organizzati con l’intento di promuovere lo sport tra i più giovani, offrendo loro un ambiente competitivo ma allo stesso tempo educativo e divertente.