CALCIO SALA GALBIATE. TANTE GARE IN CASA E TRASFERTA PER L’ATTIVITÀ DI BASE

GALBIATE – Nonostante la pioggia e il clima invernale non sono mancate tante partite di calcio dell’attività di base del Sala Galbiate, disputate in attesa della ripresa dei campionati. Nel Centro Sportivo di Sala al Barro hanno giocato i Primi Calci 2017 con il Molteno Brongio e l’Eracle, squadra di Casnate con Bernate (CO). Tanto impegno e agonismo nei piccoli calciatori in campo, per gli applausi e il tifo dei rispettivi mister e genitori.

Appuntamento lecchese per gli Esordienti 2013 del Sala Galbiate, con i coetanei della Lecco Alta, per un match combattuto e avvincente che ha visto bel gioco e impegno mostrato dai preadolescenti in campo. Tutti i partecipanti ci hanno messo tanto impegno e sportività.

Impegnati anche i Pulcini 2014 con il Castello Brianza e la Nuova Ronchese. I giovani calciatori hanno dimostrato grande impegno e spirito di squadra, regalando al pubblico momenti di puro divertimento. Nonostante la giovane età, hanno mostrato abilità tecniche notevoli e una passione contagiosa per il gioco del calcio. I complimenti vanno a tutti i partecipanti per la loro dedizione e sportività.

Doppio impegno anche per i Pulcini 2015 Rossi, che hanno giocato con la Vis Nova e al Torneo All Star organizzato dal Cimiano Calcio, figurando bene ed esprimendo un buon calcio, fair play e tanti gol.

Amichevole lecchese per i Primi Calci 2016, che hanno incontrato la Futura 96 in una bella gara a viso aperto, in cui i bambini hanno espresso del buon calcio e tanti gol.

La partita degli Esordienti 2012 (in copertina) con il PSG Molteno Brongio è stata davvero avvincente. I giovani calciatori hanno mostrato grande determinazione e abilità, regalando al pubblico momenti di bel gioco. Nonostante la loro giovane età, hanno dimostrato una notevole comprensione del gioco e una passione contagiosa per il calcio.