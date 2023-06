ROMA – Prime indiscrezioni sull’attesissimo verdetto della Covisoc – la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche relativo all’ammissione alla Serie B di Lecco e Reggina.

Tre giudici su cinque avrebbero optato per bocciare la squadra calabrese (verrebbe riammesso il Brescia), mentre il Lecco va verso l’ammissione. C’è infatti il via libera per il club di via Don Pozzi da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.

Vi sarebbero inoltre problemi per un’altra società di B a causa di un “errore sostanziale nella presentazione della domanda”.

Notizia in corso di aggiornamento.

RedSpo