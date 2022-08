LECCO – In diretta su “RaiNews.it”, Eleven Sports e sui propri canali social ufficiali, la Lega Pro ha diramato i calendari dei gironi della Serie C per la stagione 2022/23: gli impegni dei blucelesti iniziano con la prima giornata il 4 settembre sul campo della Virtus Verona.

Esordio interno una settimana dopo, l’11 settembre, con Lecco–Pergolettese.

Qui il calendario completo del campionato (clicca per ingrandire):

Scaricalo in Pdf da qui:

Calendario Serie C girone A