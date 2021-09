TRIESTE – Agli ordini dell’arbitro Maria Marotta da Sapri, l’atteso match sul campo di una grande decaduta come la Triestina inizia male (già al 12’ padroni di casa in vantaggio con rete di De Luca) e prosegue peggio quando a 2′ dall’intervallo Trotta porta la squadra di Bucchi sul 2-0.

In mezzo ben tre cartellini gialli per altrettanti blucelesti: Zambataro, Enrici e Tordini. per il resto nella prima frazione di gioco Lecco sostanzialmente “non pervenuto”.

La ripresa inizia con Mastroianni al posto di Tordini . In pochi minuti due buone occasioni blucelesti: al 47’ proprio Mastroianni imbuca per Zambataro che entra in area e calcia ma il suo tiro viene strozzato e finisce lentamente nelle mani di Martinez. Successivamente bella azione del Lecco, in ripartenza Iocolano costringe Martinez a una grande uscita sul suo cross; la palla finisce quindi a Masini che calcia alto dal limite.

Al 61’ doppio cambio Lecco: fuori Giudici e Ganz, dentro Lora e Petrovic. Il match però si spegne e a parte altri cambi e cartellini non c’è nulla da annotare se non i 3 minuti di recupero e la vittoria finale della Triestina per 2-0 – vale a dire lo stesso punteggio del primo tempo.

