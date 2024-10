CALCIO: SIPOS LANCIA IL PRIMO LECCO TARGATO VOLPE. 1-0 SULL’ALCIONE

LECCO – Esordio in panchina, anzi in tribuna vista la squalifica, per mister Volpe, per la prima volta alla guida della Calcio Lecco nella 12ª giornata di campionato. Ospite al Rigamonti-Ceppi è l’Alcione. Il nuovo allenatore bluceleste riparte dall’ossatura della squadra, col tridente Galeandro–Tordini–Sipos in attacco nel 4-3-1-2. Stesso modulo per gli ospiti.

Supremazia lariana nei primi minuti di gioco. Il Lecco si fa vedere subito con Ionita che, innescato da Galeandro, non arriva al tiro da ottima posizione. Lo stesso Galeandro al 10′ vede il suo diagonale respinto in corner da Bacchin, attento anche sul colpo di testa successivo di Ionita. Blucelesti pericolosi da calcio d’angolo: Frigerio e Sipos mancano per poco l’appuntamento col gol.

La rete del meritato vantaggio arriva al 23′ con Sipos, che ribadisce in rete un cross preciso di Kritta. Ma l’1-0 sta stretto ai padroni di casa, che persistono nell’attaccare. L’occasione più clamorosa è sul finire di tempo, col il gran tiro di Kritta che si stampa sull’incrocio del pali. Si va così all’intervallo.

La ripresa si apre con il colpo di testa di Sipos, alto di un soffio. Al 70′ Palombi trova la rete di un insperato pareggio, ma la bandierina si alza: fuorigioco. Il Lecco prova a chiuderla con Galeandro e Ionita, senza successo. Nei minuti finali è l’Alcione ad attaccare, ma i blucelesti fanno buona guardia e il risultato non cambia. Primi tre punti del nuovo Lecco targato Volpe.

CALCIO LECCO – ALCIONE 1-0

Primo tempo 1-0

Marcatori: Sipos (L)

LECCO (4-3-1-2) Furlan; Lepore, Celjak, Battistini, Kritta; Frigerio (dal 63′ Ilari), Galli (dal 70′ Di Gesù), Ionita; Galeandro (dal 90′ Billong), Sipos, Tordini (dal 63′ Rocco). All.: Bongiorni.

ALCIONE (4-3-1-2): Bacchin; Chierichetti, Ciappellano, Miculi, Caremoli (dall’85’ Pessolani); Bagatti (dal 72′ Pio Loco), Bonaiti, Palma (dal 66′ Bertoni); Invernizzi (dal 66′ Bright); Samele (dal 72′ Marconi), Palombi. All. Cusatis