LECCO – Conto alla rovescia per la semifinale di andata a caccia della Serie B quando (domenica, ore 20:30) il Rigamonti-Ceppi tornerà al “tutto esaurito” dopo anni: stadio strapieno con ampia rappresentanza di supporter ospiti per Lecco-Cesena.

Dopo le imprese contro Ancona e Pordenone, il team di Luciano Foschi riprova a fare lo sgambetto a una formazione sulla carta nettamente più forte (17 i punti di distanza ma in gironi diversi) – con l’obiettivo di affrontare nella finalissima per la cadetteria la vincente di Pescara-Foggia – che vuol dire, tra l’altro, Zeman vs Delio Rossi.

Lo stesso allenatore bluceleste non nasconde le obiettive difficoltà della sfida: “Non penso al Cesena ma al mio Lecco, sappiamo tutti che la formazione bianconera è forte – ma erano forti anche il Pordenone e l’ Ancona. Metteremo voglia di emergere e di non mollare mai, aspetti che vanno al di là di tecnica e tattica, che hanno fatto finora la differenza. Il Lecco sta dimostrando di avere carattere ed è bello l’entusiasmo che ci sta trasmettendo la città. Per questo dobbiamo crederci fortemente, nel rispetto di un avversario di valore”.

Sul fronte degli “incerti” (Ardizzone, Battistini, Girelli e Zuccon), Foschi nasconde le carte limitandosi a dire che “Due di loro stanno bene, altri due così così”.

Arbitrerà il signor Gabriele Scatena della sezione A.I.A. di Avezzano.

Attenzione alla circolazione a fine match: via XI Febbraio, al termine di Lecco-Cesena rimarrà interdetta al traffico veicolare e pedonale fino a cessata esigenza. Disponibili via Balicco, Via Tubi, Corso Matteotti per il deflusso.

