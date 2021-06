LECCO – Conto alla rovescia per l’arrivo sulla panchina del Lecco di Mauro Zironelli, 51 anni originario di Thiene (Vicenza), già centrocampista anche in A con Fiorentina, Pescara e Venezia.

Quel che più conta per i colori blucelesti però è che il successore di D’Agostino vanta una solida esperienza, decennale, da trainer di Serie C/Lega Pro: il veneto ha allenato Juventus Under 23 (salvata dalla retrocessione nel 2019), Modena (esonerato) e Sambenedettese, che lascia al 5° posto in classifica, e il suo ingaggio potrebbe arrivare a ore.

Curiosamente (ma non troppo, va di moda…) il modulo di Zironelli è lo stesso impiegato dall’allenatore uscente del Lecco: il 3-5-2.

Raduno fissato per il Lecco il 19 luglio al ‘Rigamonti-Ceppi’, ma guida tecnica probabilmente in organico ben prima, dunque. Manca solo il via libera del patron Di Nunno.

