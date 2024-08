CALCIO, TRENTO-LECCO: IN VENDITA I BIGLIETTI PER IL SETTORE OSPITI

LECCO – I biglietti del settore ospiti per la partita Trento-Lecco, in programma domenica 1 settembre alle 18 allo stadio Euganeo di Padova, sono in vendita a partire da giovedì 29 agosto sul circuito VivaTicket.

Il prezzo è di 12 euro + diritti di prevendita.

I biglietti sono disponibili online sul sito di VivaTicket, raggiungibile a questo link, allo Shamrock Pub di via Parini, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17:30 all’1, il sabato e la domenica dalle 12 all’1, oppure in tutte le rivendite abilitate Vivaticket consultabili a questo link.

I biglietti saranno acquistabili fino alle 19 di sabato 31 agosto.

Il giorno della gara non è possibile acquistare presso i botteghini dello stadio biglietti per il settore ospiti.