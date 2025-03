CALCIO: UN BEL LECCO FERMA IL VICENZA. 1-1 AL RIGAMONTI-CEPPI

LECCO – Grande sfida nel posticipo di Serie c, con la Calcio Lecco che ospita il Vicenza, formazione tra le più accreditate per il salto di categoria. Nutrito come al solito il pubblico bluceleste, che si trova di fronte una compagine di tutto rispetto di tifosi ospiti, accorsi in molti ad incitare la formazione veneta in corsa per la Serie B. Ben 650 i vicentini sui 3650 totali al Rigamontui-Ceppi.

Il Lecco parte meglio e nei primi minuti crea diverse buone manovre nell’area biancorossa, con Sipos e Galeandro subito attivi. A passare in vantaggio sono però i veneti: Marrone, nel tentativo di anticipare Morra, spinge la palla alle spalle di Furlan. L’autogol non demoralizza il Lecco, che ci prova con una bella punizione di Kritta, respinta da un riflesso di Confente.

Anche nella ripresa il Lecco sembra averne di più, ma il Vicenza, con esperienza, tiene bene il campo e fa passare minuti preziosi sul cronometro. Al 74′ arriva il meritato pareggio bluceleste: Di Dio scappa sulla fascia e mette in mezzo il pallone per Sene, che segna la rete che vale l’1-1.

Un pari che sta quasi stretto al Lecco di mister Valente, abile a fermare la seconda forza del campionato, quasi irriconoscibile questa sera.

LECCO – VICENZA 1-1

Primo tempo 0-1

Marcatori: Autogol (V), Sene

LECCO (3-4-3): Furlan; Martic, Marrone, Ferrini; Kritta (dal 33′ s.t. Anderson), Frigerio, Marino, Cavallini (dal 21′ s.t. Di Dio); Attys (dal 21′ s.t. Zanellato), Sipos (dal 38′ s.t. Kristoffersen), Galeandro (dal 21′ s.t. Sene). All.: Valente.

VICENZA (3-5-2): Confente; Cuomo (dal 1′ s.t. Laezza), Leverbe, Sandon; De Col (dal 33′ s.t. Talarico), Zonta (dal 40′ s.t. Della Morte), Rossi (dal 21′ s.t. Carraro), Della Latta, Costa; Morra, Ferrari (dal 33′ s.t. Rauti). All.: Vecchi.

ARBITRO: Vingo di Pisa