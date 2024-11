GORGONZOLA INDIGESTO PER UN BRUTTO LECCO: LA GIANA ERMINIO VINCE 1-0

GORGONZOLA (MI) – Trasferta a Gorgonzola per la Calcio Lecco, ospite della Giana Erminio nella 15ª giornata di Serie C. A supportare la squadra di Gennaro Volpe quasi 400 blucelesti, paladini di una delle tifoserie più apprezzate di Lega Pro, tra i 1148 allo stadio cittadino.

Il tecnico della aquile si affida al tridente composto da Sipos, Mendoza e Galeandro, con Tordini inizialmente in panca. Dall’altra parte, 4-2-3-1 per i padroni di casa, con Montipo terminale offensivo.

Squadre a trazione offensiva nei primi minuti, con qualche conclusione senza effetti da una parte e dall’altra. Al 21′ la Giana passa in vantaggio con Stuckler, che ribadisce in rete una parata di Furlan sugli sviluppi di un corner.

I blucelesti hanno la forza di reagire, ma il tentativo di Sipos al 28′ sbatte contro il palo. Da lì i ritmi calano, a discapito dello spettacolo, e il primo parziale si chiude sull’1-0 per l’undici locale.

La ripresa si apre con un cambio per i lariani: Ilari al posto di Galli. È ancora Sipos a rendersi subito pericoloso, ma la sua conclusione su cross di kritta sfila a lato. Stesso destino per il tiro di Galeandro in scivolata.

Il match si innervosisce: gialli che sventolano sia in campo che sulle panchine e arbitro che fatica a gestire tutte le scelte sul terreno di gioco, sul quale il Lecco fatica a creare occasioni.

Anzi, all’87’ è ancora Stuckler a sfiorare il gol della doppietta, ma Furlan è attento e respinge. È l’ultima emozione della partita. Trionfo Giana e Lecco a picco, sempre più lontano dalle posizioni che contano.

GIANA ERMINIO – CALCIO LECCO 1-0

Primo tempo 1-0

Marcatori: Stuckler

LECCO (4-3-3) Furlan; Lepore (dal 35′ s.t. Louakima), Billong, Battistini, Kritta; Frigerio (dal 27′ s.t. Tordini), Galli (dal 1′ s.t. Ilari), Di Gesù; Galeandro (dal 27′ s.t. Rocco), Sipos, Mendoza. All.: Volpe.

GIANA ERMINIO (4-2-3-1): Mangiapoco; Ferri, Colombara, Previtali; Caferri, Marotta, Nichetti, Caferri, Pinto (dal 29′ s.t. Scaringi), Lamesta (dal 45′ s.t. Alborghetti); Stuckler, Montipo (dal 16′ s.t. Ballabio). All.: Chiappella.

ARBITRO: Nigro di Prato