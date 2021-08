CASATENOVO – Un bel destro dalla distanza di Haidara al 22′, che in diagonale batte Ferrara, illude il Lecco che sul campo di una squadra di Serie D le cose possano essere semplici.

Lo 0-1 regge pochissimi minuti, e i blucelesti anche a detta del nuovo mister Mauro Zironelli sono “imballati” per via della preparazione in corso, non reggono la fatica e devono capitolare su rigore di Recino al 28′ del primo tempo. Penalty ottenuto per un fallo subito dallo stesso calciatore casatese.

Indicazioni poche, dunque, in vista di giudizi più attendibili quando il Lecco – per condizione fisica e come squadra definitiva – sarà meglio valutabile.

