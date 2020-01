LECCO – Tanti gli indisponibili per mister D’Agostino nella gara contro una sua ex, il Siena prima del fallimento del 2014. Questo pomeriggio il Lecco – 15esimo con 24 punti – si presenta all’Artemio Franchi zoppicante ma dovrà comunque fare di tutto per conquistare qualche punto per tenere a distanza di sicurezza la zona playout. Siena, quarta in classifica a undici lunghezze dai blucelesti e a soli quattro punti da Renate e Carrarese che la precedono, vorrà vincere per non perdere la sica dei migliori.

La probabile formazione (3-4-2-1): Safarikas; Bastrini, Malgrati, Merli Sala; Maffei, Bobb, Bolzoni, Carissoni; Forte, Strambelli; Fall.