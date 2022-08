LECCO – Termina 1-0 l’amichevole tra Lecco e Sondrio di giovedì pomeriggio al Rigamonti-Ceppi, una vittoria che però non nasconde una prova abbastanza opaca dei ragazzi di coach Alessio Tacchinardi.

In campo in bluceleste le seconde scelte, anche perché i titolari avevano giocato 24 ore prima nella bella gara contro l’Atalanta Primavera. Nonostante il Sondrio abbia creato di più, la rete di Buso alla mezz’ora della ripresa premia i lecchesi, ben diversa la reazione dei tifosi che, decisamente esigenti, non hanno fatto mancare i primi fischi della stagione.