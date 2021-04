LUCCA – Al ‘Porta Elisa’ di Lucca un Lecco poco concreto cede a una Lucchese in cerca di tre punti per la lotta salvezza. L’1-0 arriva su rigore, lo firma Cruciani.

LA CRONACA

Poche emozioni nel primo tempo: il Lecco cerca subito il vantaggio con Masini al 6′ da fuori area ma la palla va alta, la partita si accende verso la mezz’ora con un destro di Nannini ma l’estremo difensore rossonero si allunga e devia in angolo. Al 31′ bellissimo tiro di Iocolano che batte Ruzzian ma si spegne di poco sopra la traversa. Ci prova anche Azzi ma la palla va a lato.

La ripresa inizia con il giallo a Celjak, al 52′ seconda amonizione e i blucelesti restano con l’uomo in meno; D’Agostino risponde sostituendo Nesta con Raggio. Iocolano ci prova al 62′ ma Pozzer si fa trovare pronto. Mangni, in campo per Mastroianni, entra in partita al 67′ con un mancino che non inquadra la porta. Al 78′ Borsellini esce su Marcheggiani, è fallo e l’arbitro indica il dischetto. Cruciani dal dischetto insacca sotto la traversa e porta in vantaggio i toscani. Nel recupero la Lucchese sfiora la seconda rete con Petrovic. Termina 1-0 per la squadra con più grinta.