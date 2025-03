CALCIO, UN SUPER FURLAN PARA TUTTO: 0-0 TRA ALCIONE E LECCO

SESTO SAN GIOVANNI – Trasferta “breve” per la Calcio Lecco, in campo allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni contro l’Alcione nella 31ª giornata di Serie C. La cura Valente inizia a dare i suoi frutti in casa bluceleste, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. In casa Lecco assenza dell’ultimo minuto di Martic, fermato da un virus intestinale.

Grande supporto da parte del pubblico bluceleste, con oltre 500 tifosi a supportare la squadra nel giovedì sera.

Match brioso fin dai primi minuti, con entrambe le squadre pimpanti in avanti. Al quarto d’ora tentativo acrobatico di Sipos che impegna Agazzi. Un quarto d’ora più tardi duplice grande occasione per l’Alcione, con Bright e Invernizzi che costringono Furlan agli straordinari. Al 37′ Renault ci prova dagli sviluppi di un corner, ma la difesa bluceleste salva la porta. L’Alcione chiude il parziale in avanti, ma il tabelline al 45′ segna 0-0.

La ripresa si apre con le squadre più concentrate sulla fase difensiva, a discapito di gioco e occasioni. Dopo una girandola di cambi da una parte e dall’altra si entra nella fase calda della gara. Al 73′ Di Dio si ritrova un buon pallone, ma sbaglia la misura del tiro. I milanesi rispondono con Bright, che impegna Furlan ancora una volta da corner. La sfida si ripete all’82’, quando il portiere ospite respinge il diagonale dell’avversario. All’86’ episodio chiave: Chierichetti atterrato in area e calcio di rigore per l’Alcione. Dal dischetto va Samele, ma davanti si trova un Furlan in stato di grazia che respinge il tiro di piede e tiene la porta inviolata. Ed è soprattutto grazie a lui se al triplice fischio è pareggio a reti bianche. Altro punto utile per i blucelesti in chiave salvezza.

ALCIONE – CALCIO LECCO 0-0

LECCO (3-4-3): Furlan; Polito, Battistini, Ferrini; Kritta, Zanellato (dal 16′ s.t. Di Gesù), Marino, Cavallini (dal 16′ s.t. Di Dio); Galeandro (dal 30′ s.t. Anderson), Sipos, Sene (dal 30′ s.t. Attys). All.: Valente

ALCIONE (4-3-1-2): Agazzi; Chierichetti, Pirola, Stabile, Dimarco; Bright, Renault, Bonaiti; Invernizzi; Morselli (dal 23′ s.t. Palombi), Marconi (dal 26′ s.t. Samele). All.: Cusatis