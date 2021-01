GORGONZOLA (MI) – Gara senza troppe emozioni quella del pomeriggio a Gorgonzola tra Albinoleffe e Calcio Lecco. Valida per la 19esima giornata di serie C, la partita termina con uno scialbo pareggio a reti inviolate.

Gaetano D’Agostino schiera Pissardo, in difesa Merli Sala, capitan Malgrati e Cauz; Nesta, Marotta, Bolzoni e Nannini a centrocampo; reparto d’attacco composto da Foglia, come annunciato alle spalle di Iocolano e Capogna.

Primo tempo avaro di emozioni. Al 6′ occasione lariana: su azione da calcio d’angolo il pallone viene ribattuto in area, Cauz è il più lesto sulla palla ma Savini anticipa e subisce fallo. A cinque minuti dall’intervallo arriva il gol del Lecco. L’azione ancora una volta si sviluppa da un corner, Malgrati segna ma l’arbitro ravvisa una carica sul portiere bergamasco e annulla la rete.

Nella ripresa il Lecco si mangia subito le mani per una super doppia occasione. Protagonista è il neoacquisto Foglia che in area a botta sicura mira la rete, Savini si supera. Nello sviluppo Nannini crossa al centro per Capogna che da buona posizione spara alto. Di nuovo Capogna, al 70′ in area si gira benissimo e impegna Savini in una grande parata.

Termina con 4 minuti di recupero, 0-0 e ben poco da ricordare.