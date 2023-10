LECCO – Ormai posta nel dimenticatoio la bruciante sconfitta di Cittadella (a 5′ dal termine il Lecco era avanti 0-1), i blucelesti di mister Luciano Foschi sono partiti intorno a mezzogiorno verso un’altra incandescente trasferta: quella in calendario domani alle 14 al Vito Marulla di Cosenza contro l’undici calabro, ottava forza del campionato (11 punti), allenato da Fabio Caserta.

Una trasferta molto insidiosa anche perché i lupi, davanti alla loro gente, in questo torneo hanno vinto una sola volta e intendono invertire un trend da troppo tempo negativo: successo con l’Ascoli 3-0, a cui hanno fatto seguito la sconfitta 1-2 con il Modena, il pareggio (2-2) con il Sudtirol e due settimane orsono lo stop (1-2) con la Cremonese: quattro punti ottenuti, nelle quattro gare casalinghe.

A maggior ragione gli uomini di Foschi dovranno tenere alta la concentrazione e la voglia di rivalsa cosentina, ben oltre al 90’. Alla domanda se teme per la sua panchina, il tecnico ha le idee precise: “No, non ho paura per il posto, ci stiamo allenando dalla mattina al pomeriggio sudando, come si usa dire, la maglia. La squadra sta crescendo, ora direi che è matura è ora di iniziare a fare risultati e mi auguro possa farlo con me alla guida; io non credo alla sfortuna, non mi sono mai trovato in situazioni come questa, onestamente più di così non posso fare, i ragazzi li vedo convinti come lo erano lo scorso anno”.

“Dite che non concretizziamo? Un risultato utile lo porti a casa con le prestazioni, bisogna migliorare le situazioni nei cambi, io da quelli che subentrano voglio che diventino decisivi, determinanti. A Cosenza sarà dura, ma noi scendiamo in campo come sempre per ottenere il massimo, vedremo”.

Mister come avete vissuto il dopo Cittadella? “Il giorno dopo in città abbiamo iniziato a raccogliere i cocci, serve più attenzione nelle varie fasi di gioco, a riguardo si è lavorato molto in settimana. Sono convinto che possiamo fare bene: questa mattina durante l’allenamento sembravano indiavolati, abbiamo dimostrato di essere una squadra di serie B e non dei scappati di casa; è presto per le sentenze, dobbiamo giocare ancora 33 partite e ci sono tutti i presupposti per fare bene”.

A supporto di Foschi arriva anche il direttore generale Angelo Maiolo: “La squadra come ha detto il mister sta andando a mille durante gli allenamenti e la società è compatta in tutto il suo organico. Con il direttore sportivo Domenico Fracchiolla siamo stati al Galeazzi di Milano a trovare il patron Paolo Di Nunno, ricoverato nella struttura ospedaliera dopo la caduta di ieri. Abbiamo parlato di tutto, giocatori, formazione, tranne della posizione del mister”.

Il finale è dedicato ancora a Foschi qualche istante prima di salire sul pullman il tecnico “s’avventura” sull’aspetto tattico della squadra: “mi chiedere se potrei optare per una difesa a quattro, io dico che stiamo lavorando non solo sul reparto arretrato ma anche su molte altre soluzioni, magari prese anche a gara in corso, vedremo”.

Detto che non sono partiti alla volta di Cosenza gli infortunati Galli e Melgrati oltre a Zambataro e Mangni, scenderà in campo nel ruolo di ex il portiere Saracco, già protagonista con la casacca delle aquile nel secondo tempo di Modena, quando s’infortunò Melgrati, e nei 90’ con Feralpisalò e Cittadella. Un altro ex, Federico Zuccon, la scorsa stagione a Lecco, sarà costretto a saltare la partita causa un problema al ginocchio sinistro, riportato nella trasferta dello scorso 22 settembre a Palermo.

Da segnalare l’intervento live del patron Di Nunno direttamente dall’ospedale meneghino in cui si trova dopo l’incidente di ieri; morale alto nonostante la disavventura, il numero uno bluceleste ha scherzato sull’argomento dimostrando tutto il suo innato ottimismo, naturalmente tra gli in bocca al lupo dei presenti.

Alessandro Montanelli

