LECCO – Prima conferenza stampa “da Serie B” per il Lecco e il suo mister Luciano Foschi. Con una squadra nuovissima e tutta da scoprire – nonché “in progress”.

“Per fortuna mi sono arrivati questi giocatori, aspettavamo i nuovi acquisti: abbiamo creato una buona rosa e siamo soddisfatti di quanto fatto, ma il mercato rimane aperto e noi restiamo alla finestra. Ci sarà da mettere insieme tutti questi elementi, certo è più facile mettere insieme giocatori bravi”.

L’intera conferenza stampa di Foschi (Facebook Calcio Lecco):

Avversario domani a Padova che non poteva essere peggiore: un Catanzaro in gran forma. “Troviamo una squadra che gioca sicuramente a memoria – conferma Foschi -, in campo con dieci undicesimi della vecchia ossatura; saranno organizzati e sono più avanti di noi. Crociata, Ionita, Marrone e Novakovich: ne abbiamo bisogno, anche per via degli infortuni, ma uno o due dei nuovi possono partire da subito”.

Infine, il modulo di gioco (confermato): “Abbiamo lavorato sugli schemi dello scorso anno, 3-5-2 con la difesa a tre e, davanti, lasciando sfogo alla fantasia”.

RedSpo