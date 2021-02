LECCO – Dopo l’annuncio di Luigi Liguori, la società di via don Pozzi presenta Davide Borsellini, che difenderà i pali blucelesti a titolo temporaneo prendendo il posto di Bruno Bertinato che torna al Venezia FC, proprietario del cartellino.

Nato a Roma il 4 gennaio 1999, Borsellini è cresciuto nel settore giovanile della Paganese con cui ha esordito in Serie C, giovanissimo nella stagione 2015/16. Successivamente è stato prelevato dall’Udinese e inserito nella formazione Primavera. La sua carriera lo porta poi al Rende per due anni fino al passaggio nell’ottobre scorso alla Viterbese che ora lo ha ceduto in prestito alla Calcio Lecco.