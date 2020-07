LECCO – Sono giorni di mercato per la Calcio Lecco, che in poche ore ha ufficializzato l’approdo in maglia bluceleste di due giocatori: il volto noto Luca Giudici, riscattato dopo una stagione in prestito, e il centrocampista difensivo Matteo Marotta.

Nato a Erba il 10 marzo 1992 e cresciuto a Imberido, frazione di Oggiono, Luca Giudici nella passata stagione ha totalizzato 24 presenze, condite da un gol e tre assist, ricoprendo praticamente tutti i ruoli della fascia.

“L’anno scorso quando mi è capitata l’occasione di venire a Lecco non ho avuto nessun dubbio e anche quest’anno voglio continuare la mia carriera da giocatore qui. Dopo la salvezza ottenuta, io e miei compagni vogliamo regalare maggiori soddisfazioni ai tifosi” spiega il giocatore, che aggiunge: “L’importante non è il ruolo ma dare il massimo contributo in campo e lottare per questa maglia. Il mister conosce benissimo le mie qualità di corsa e sa che posso adattarmi in qualsiasi posizione del campo. Dopo un anno di adattamento spero di dare un maggiore contributo in campo per la squadra. Non vedo l’ora che il Rigamonti-Ceppi torni a riempirsi perché giocare con il supporto dei nostri tifosi è un qualcosa di veramente indescrivibile”.

Di un certo peso anche l’accordo raggiunto con Matteo Marotta, centrocampista difensivo nato a Vimercate il 6 settembre 1989. Nella sua carriera, si è guadagnato la Serie C a suon di promozioni con la maglia della Giana Erminio, con la quale ha collezionato 148 presenze, 15 gol e 5 assist in quattro anni di professionismo, per poi passare al Piacenza nell’estate del 2018.

In due anni a Piacenza, di cui l’ultimo interrotto dall’emergenza Covid-19, Marotta ha mantenuto un rendimento costante, scendendo in campo per 64 volte e mettendo a referto una rete e due assist.