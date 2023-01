LECCO – Movimenti di mercato sull’asse Lecco-Napoli. Luis Maldonado lascia infatti i blucelesti per accasarsi alla Turris mentre da Torre del Greco arriva in prestito nella città manzoniana Francesco Ardizzone.

Ardizzone è un centrocampista centrale di piede destro nato il 17 febbraio 1992. Muove i primi passi della sua carriera nelle giovanili del Palermo, sua città natale. Ha vestito successivamente le maglie di Reggiana, Pro Vercelli, Virtus Entella, Cesena e Turris totalizzando 92 presenze 3 gol e 1 assist in Serie B (con i chiavaresi e i vercellesi) e 175 presenze, 17 gol e 7 assist in Serie C (compresi playout e playoff). Nella sua carriera vanta il trofeo di Serie C nella stagione 2018-2019 con la Virtus Entella.