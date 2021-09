ROMA – Nella splendida sala d’Onore del Coni di Roma, la Divisione Calcio a 5 ha ufficializzato questo pomeriggio il calendario del girone A di Serie A2 che vedrà protagonista anche il Lecco di mister Pablo Parrilla. Durante la manifestazione denominata “Play, la stagione del futsal”, il sodalizio bluceleste, rappresentato dal direttore generale Marcello Maruccia, è stato inoltre premiato per la vittoria del campionato di Serie B e di quello regionale Under 19 maturati nella scorsa stagione, venendo riconosciuto dal presidente della Divisione Calcio a 5, Luca Bergamini, come una società di eccellenza nel panorama nazionale.

Il campionato prenderà il via sabato 9 ottobre e si concluderà sabato 7 maggio 2022. Nessuna sosta in programma sino all’11ª giornata di andata, quella di sabato 18 dicembre, ultima prima dello stop natalizio che durerà fino all’8 gennaio 2022. Sette giorni più tardi si chiuderà il girone di andata, mentre sabato 22 gennaio scatterà quello di ritorno. Nel ritorno le squadre riposeranno sabato 26 marzo e il successivo 2 aprile, giocando il 9 stando nuovamente fermi il 16.

Ma veniamo agli appuntamenti clou dei blucelesti. L’esordio sarà in trasferta, in Sardegna, sul campo del Monastir Kosmoto. Lecco atteso poi da due sfide interne consecutive contro l’Altovicentino e il Mantova nel primo derby lombardo della stagione. Gli altri due saranno poi alla 9ª giornata contro il Milano e alla 10ª nel derby lecchese contro i Saints Pagnano, con andata a Merate l’11 dicembre e ritorno a Lecco il 9 aprile. Il campionato di capitan Hartingh e compagni si concluderà affrontando l’Elledì Fossano, formazione che ha conteso ai blucelesti la vittoria del girone A di Serie B nella scorsa stagione.

“Inizio di campionato molto affascinante ma anche molto complicato – commenta il direttore generale Marcello Maruccia, presente di persona a Roma – Dopo la lunga trasferta dell’esordio affrontiamo una neopromossa come noi, poi ci attende un tris di fuoco contro Mantova, Atletico Nervesa e Hellas Verona che sono tra le favorite per la vittoria del campionato”.