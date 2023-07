COMO – Nella cornice di Villa Olmo che si affaccia sullo splendido lago di Como, questa sera la presentazione del campionato di calcio di Serie B 2023/24, per la prima volta “asimmetrico” tra il girone di andata e quello di ritorno e con la presenza di una X perché al momento non si conosce ancora il nome della ventesima squadra partecipante. L’evento è stato organizzato dalla Lega Calcio di Serie B, con la collaborazione del Como Calcio.

Come consuetudine, per volontà del presidente della Lega di serie B Mauro Balata, una delle venti città del torneo cadetto è stata protagonista della presentazione del calendario, per testimoniare ancora una volta il legame tra i territori della penisola e la serie cadetta.

QUESTO IL CALENDARIO COMPLETO DI LECCO E COMO

Prima giornata: Pisa-Lecco, Venezia-Como

Seconda giornata: Como-Reggiana, Lecco-Spezia

Terza giornata: Como-Lecco

Quarta giornata: Lecco-Catanzaro, Spezia-Como

Quinta giornata: Como-Ternana, Lecco-X

Sesta giornata: Cittadella-Como, Modena-Lecco

Settima giornata: Como-Sampdoria, Lecco-Feralpi Salò

Ottava giornata: Bari-Como, Cittadella-Lecco

Nona giornata: Como-Cremonese, Cosenza-Lecco

Decima giornata: Lecco-Ascoli, Parma-Como

Undicesima giornata: Como-Catanzaro, Palermo-Lecco

Dodicesima giornata: Pisa-Como, Reggiana-Lecco

Tredicesima giornata: Ascoli-Como, Lecco-Parma

Quattordicesima giornata: Como-Ferlalpi Salò, Cremonese-Lecco

Quindicesima giornata: Lecco-Bari, Sudtirol-Como

Sedicesima giornata: Sampdoria-Lecco, Como-Modena

Diciassettesima giornata: Lecco-Ternana, X-Como

Diciottesima giornata: Como-Palermo, Venezia-Lecco

Diciannovesima giornata: Cosenza-Como, Lecco-Sudtirol

Ventesima giornata: Catanzaro-Lecco, Como-Spezia

Ventunesima giornata: Lecco-Pisa, Reggiana-Como

Ventiduesima giornata: Como-Ascoli, Feralpi Salò-Lecco

Ventitresima giornata: Lecco-Cremonese, Ternana-Como

Ventiquattresima giornata: Bari-Lecco, Como-X

Venticinquesima giornata: Lecco-Cosenza, Palermo-Como

Ventiseiesima giornata: Como-Parma, Ternana-Lecco

Ventisettesima giornata: Lecco-Como

Ventottesima giornata: Como-Venezia, Sudtirol-Lecco

Ventinovesima giornata: Cremonese-Como, Lecco-Palermo

Trentesima giornata: Ascoli-Lecco, Como-Pisa

Trentunesima giornata: Como-Sudtirol, Lecco-Cittadella

Trentaduesima giornata: Catanzaro-Como, Spezia-Lecco

Trentatresima giornata: Como-Bari, Lecco-Reggiana

Trentaquattresima giornata: Lecco-Venezia, Feralpi Salò-Como

Trentacinquesima giornata: Parma-Lecco, Sampdoria-Como

Trentaseiesima giornata: Como-Cittadella, Lecco-Sampdoria

Trentasettesima giornata: Modena-Como, X-Lecco

Trentottesima giornata: Como-Cosenza, Lecco-Modena

A distanza di oltre cinquant’anni torna il derby nel campionato di Serie B, l’ultima volta risale infatti alla stagione sportiva 1972-1973. Nella gara di andata disputata al Rigamonti il 7 gennaio 1973 prevalsero i blucelesti per 2-1, mentre al Sinigaglia il 3 giugno 1973, la sfida si chiuse sull’1-1. Al termine della stagione il Como guidato dal “sergente di ferro” Eugenio Bersellini, terminò all’undicesimo posto in classifica, mentre il Lecco, con in panchina Angelo Longoni dalla prima alla decima giornata e Francesco Meregalli dall’undicesima, chiuse in ultima posizione retrocedendo in serie C.

Infrasettimanale il primo confronto tra le due lariane (29 agosto), mentre con il derby “casalingo” alla ventisettesima giornata salgono le probabilità di vedere i rivali sul terreno del Rigamonti-Ceppi, scongiurando, forse, il pericolo di un Lecco-Como a Padova.

M. C.