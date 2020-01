CALOLZIOCORTE – Un inizio anno promettente per l’attività di base dell’Aurora San Francesco calcio gestita dal responsabile Davide Bonanno. Anche la formazione dei Pulcini 2009 vince al 6° Torneo della Befana 2020 organizzato dall’ A.S.D. Calolziocorte al palazzetto dello sport al Lavello.

La formazione allenata da Carlo Roveda ha vinto il girone eliminatorio classificandosi al primo posto e battendo i pari età del Valmadrera per 3-2, la Colicoderviese per 4-0 e il Foppenico per 2-0. Nella semifinale superata nettamente l’Accademia Nibionno per 3-0. In finale i forti bambini di viale Turati hanno affrontato la squadra di casa del Foppenico, battendola per 2-0.

Inoltre un premio particolare lo ha avuto anche Rachid sempre dell’Aurora San francesco come miglior portiere della categoria.

