LECCO – “Cambia il colore ma non la nostra disponibilità. I volontari del lockdown restano vicini a chiunque avesse bisogno di aiuto” spiega la responsabile dell’iniziativa della ‘Carovana del Sorriso’ Francesca Fiori Galli.

Continua il servizio gratuito per il servizio di consegna a domicilio di spesa e farmaci, spedizioni postali, dog sitter e telefono amico per chi è in quarantena e per coloro che preferiscono non uscire dalla propria abitazione. Oppure per quei nonni che volessero recapitare un dono a un nipote o viceversa.

Basta telefonare al numero 351.9260560.