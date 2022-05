LECCO – Online da questi giorni la nuova homepage del sito web del Comune di Lecco. L’interfaccio del sito web istituzionale è stata recentemente oggetto di un intervento di restyling. L​a nuova veste grafica​, più dinamica ​e intuitiva, riserva uno spazio privilegiato alle notizie in evidenza e ai principali event​i in programma in città; più rapido e diretto è ora l’accesso ai servizi dedicati ai cittadini, con una particolare attenzione a quelli ​più richiesti: carte d’identità e tributi, documenti anagrafici e pratiche edilizie, rifiuti e segnalazioni, servizi scolastici e consulenze gratuite, multe online.

Da ultimo, nella parte finale dell’homepage, sono stati inseriti i link ad alcuni dei progetti speciali dedicati alla città (Ti Porto io, Patto per una comunità educante, Piedibus, NientePopòdiMeno), alla rete dei servizi comunali (Informagiovani, Il Giglio, Simul, Infopoint, Protezione Civile, Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese) e alle società partecipate dal Comune di Lecco. Questo per avere una panoramica immediata e attuale di quei servizi, progetti e iniziative che ruotano attorno all’ente comunale.

“Si tratta di un altro tassello – sottolinea l’assessore alla Comunicaione del Comune di Lecco Alessandra Durante – all’interno di un percorso più ampio di evoluzione digitale che il nostro Comune ha intrapreso già da qualche mese. L’obiettivo di questa nuova home page è quello di rendere il portale web del Comune più funzionale e rispondente alle esigenze dei cittadini, primo fra tutti l’accesso diretto ai servizi. Il prossimo passaggio sarà una maggiore valorizzazione della sezione dedicata agli eventi e alle iniziative in città, sia quelle organizzate direttamente dal Comune sia quelle organizzate in collaborazione con altre realtà”.