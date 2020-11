Abbiamo avuto la possibilità di esaminare le modifiche dello statuto di Silea, proposte dal C.d.A. e in corso di approvazione da parte dei Consigli Comunali. Ci dicono che siamo “contro” in modo preconcetto, non è così, siamo contro solo alle cose che non ci piacciono e che sono motivo di dubbi e perplessità. Spesso si sorvola su aspetti che sembrano essere solo tecnicismi necessari senza renderci conto che, dietro questi tecnicismi, ci sono cambiamenti profondi che trasformano lo stesso significato della politica e dei suoi ruoli, purtroppo, sempre più marginali.

Togliere, dallo statuto, la frase “Il tutto per promuovere lo sviluppo sociale, economico e civile del territorio“, non è solo una questione di forma o stile, come sembra vogliano far credere, è un cambiamento radicale che può avere pesanti effetti negativi sul futuro stesso della società.