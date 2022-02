LECCO/COMO – Disponibile la prima edizione del Listino prezzi delle Opere in Edilizia dell’area lariana curata dalla Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con una commissione tecnica composta da qualificati rappresentanti delle categorie economiche e degli ordini professionali di settore.

La raccolta, naturale evoluzione della positiva esperienza ultradecennale svolta dall’ente camerale, rappresenta un chiaro e utile riferimento per le imprese, i professionisti, i committenti privati e i soggetti che, a vario titolo, operano nel settore edile dell’intero sistema lariano. Si compone di circa 6.000 voci “a tutto tondo”: dai noleggi ai materiali, dalla manodopera alle opere finite, dalle prestazioni fino alle assistenze murarie, agli impianti tecnologici, alle diverse innovazioni nel campo del contenimento energetico. Oltre ai prezzi delle opere, indica i costi in materia di sicurezza, di prevenzione e tutela della salute (inclusa la tematica del Covid-19) e dell’igiene nei luoghi di lavoro.

Il listino in questo senso intende mettere a disposizione del mercato un ulteriore strumento di trasparenza del mercato, di pubblicità e di garanzia di sicurezza nei cantieri. La competenza e la professionalità degli informatori appartenenti a imprese operanti nel territorio, che inseriscono i prezzi per via telematica e in contemporanea, sono fattori indispensabili per assicurare l’attendibilità dei valori rilevati con un puntuale riferimento alle peculiarità del mercato lariano.

Il prodotto è rivolto a tutte le Stazioni Appaltanti che non abbiano un proprio prezziario di riferimento, al fine di poter essere in regola con il Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016) e a tutti i tecnici abilitati per asseverare la congruità delle spese sostenute ai sensi del Decreto Antifrode (D.L. 157/2021).

Il presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, Marco Galimberti: “Il Listino prezzi delle opere in edilizia dell’area lariana rappresenta la sintesi di un accurato lavoro di squadra svolto dagli esperti della commissione tecnica composta da enti pubblici, associazioni di categoria, ordini e collegi, in grado di mettere a sistema le forze e le esperienze di ognuno, a beneficio delle imprese, dei professionisti e dei privati. L’obiettivo comune è offrire uno strumento di lavoro affidabile e sempre attuale. Per questa ragione è fondamentale aggiornarlo nel tempo, non solo intervenendo sui prezzi e le declaratorie, ma anche valorizzando le informazioni sull’andamento congiunturale del settore, valutando il possibile inserimento di nuove voci e coinvolgendo nuovi informatori”.

Il Listino può essere acquistato e consultato digitalmente al link listinoedili.comolecco.camcom.it, oppure è possibile comprarne una copia cartacea nelle cartolibrerie convenzionate delle province di Como e di Lecco.