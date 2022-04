LECCO/COMO – Il legale comasco Edoardo Pacia è stato riconfermato presidente del consiglio direttivo della Camera Penale di Como e Lecco anche per il triennio 2022-20. Novità invece per la vicepresidenza, alla quale è stato eletto un avvocato lecchese: Stefano Pelizzari (in copertina).

Eletti nel direttivo anche Davide Brambilla, Sabrina De Caria, Elisabetta Frigerio, Graziana Gatti e Sonia Terraneo.

82 nel complesso i voti espressi dalle ‘toghe’ lariane (54 a Como, 28 le schede a Lecco).

RedGiu