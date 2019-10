LECCO – Previste come in ogni occasione del genere anche domani, domenica 6 ottobre, problematiche per la viabilità cittadina causate dalla “Camminata manzoniana” che all’edizione numero 46 comporta chiusure di strade in diversi rioni.

Ritrovo già tra le 7 e le 8:45 al piazzale della “Meridiana” per la partenza programma “dalle 8:30 alle 9”. Si andrà avanti fino a mezzogiorno e mezzo, con qualsiasi condizione atmosferica.

Al passaggio dei partecipanti (diverse migliaia secondo gli organizzatori) “temporanea sospensione della viabilità” ovvero chiusure stradali prima nell’area di partenza al Caleotto, e poi nelle vie Carlo Porta e Dante Alighieri, in piazza Manzoni, viale Costituzione, via Aspromonte, ponte Azzone Visconti, quindi via dell’Isola, piazza Era, via Laini, Molini e ancora a Chiuso, Maggianico e Belledo lungo le vie Santa Barbara, Fiocchi, Tonio Da Belledo, Filanda e Capolino, poi viale Montegrappa per raggiungere Acquate con piazza Vittoria e le vie Perpetua e allo Zucco e infine ridiscendere nuovamente al Caleotto.

Automobilisti avvisati…