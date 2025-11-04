CAMMINO GIOVANI CITTÀ DI LECCO: FEDE E CONDIVISIONE NEL PERCORSO UNITARIO

LECCO – Prende forma un nuovo percorso dedicato ai giovani cattolici della Città di Lecco, un cammino pensato per accompagnarli nella scoperta della fede, nella crescita personale e nel confronto con le grandi domande della vita. L’iniziativa, promossa dalla Pastorale Giovanile cittadina e sostenuta dalla Diocesi di Milano, ha preso avvio con una significativa due giorni alla Baita Segantini ai Piani dei Resinelli, luogo simbolico che domina il territorio lecchese e che ben rappresenta la dimensione del “salire” e del mettersi in cammino, insieme.

In questo primo appuntamento, circa trentacinque giovani si sono ritrovati per vivere un’esperienza intensa fatta di confronto, preghiera, silenzio e condivisione. A fare da filo conduttore è stato il libro degli Atti degli Apostoli, scelto come base solida per costruire un percorso che sappia parlare al cuore dei ragazzi e offrire spunti concreti per crescere come adulti nella fede e nella vita. Non un semplice testo da leggere, ma una provocazione viva, capace di far emergere interrogativi autentici: “Cos’è la preghiera?”, “Mi serve davvero tutto ciò che ho?”, “Come posso imparare a donarmi?”, “La nostra Chiesa è abbastanza accogliente?”, “Cosa è giusto?”.

Tra momenti di dialogo guidato dagli educatori, banchetti conviviali, tempi di silenzio personale e celebrazione eucaristica, i giovani hanno sperimentato la bellezza di un cammino da vivere non da soli ma insieme ad altri compagni di viaggio, condividendo domande, certezze e dubbi nella libertà e nella fiducia reciproca.

Per la prima volta, il cammino dei giovani della Città di Lecco viene proposto come un’esperienza unitaria, frutto della collaborazione tra le diverse parrocchie. L’équipe responsabile è formata dai tre sacerdoti dedicati alla Pastorale Giovanile – don Andrea (Belledo), don Francesco (San Giovanni) e don Marco (San Nicolò) – insieme ai due educatori Irene e Samuele, che da tempo curano il lavoro di rete tra le realtà parrocchiali, e agli educatori dei vari oratori cittadini.

Il progetto è uno nel contenuto, ma si articola in due poli per permettere a tutti di partecipare con continuità: San Nicolò, con gli incontri domenicali serali, e Belledo, con gli appuntamenti del mercoledì sera. L’obiettivo è chiaro: accompagnare ogni giovane a vivere la fede in modo pieno, offrendo una proposta capace di “volare alto”, che unisca profondità spirituale e concretezza, relazioni autentiche e desiderio di verità.

Non si tratta di un semplice ciclo di incontri, ma di un vero cammino di crescita, che invita chi desidera partecipare a farlo nella sua interezza, fidandosi dei tempi e della varietà dei momenti proposti: confronto con i coetanei, preghiera comunitaria e personale, condivisione di vita e accompagnamento spirituale.

La speranza è che ogni giovane possa riscoprire la gioia di un’amicizia viva con Gesù risorto e impari a rendere ragione della propria fede anche in un contesto dove spesso prevalgono superficialità e risposte scontate.

Dopo il primo intenso weekend ai Resinelli, il cammino è ora entrato nel vivo con i primi incontri serali nei due oratori cittadini. La strada è tracciata: è tempo di camminare insieme, di lasciarsi provocare dal Vangelo e di vivere con entusiasmo una fede che diventa esperienza, incontro e testimonianza.