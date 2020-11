LECCO – Una serata live organizzata a Lecco, voci e testimonianze tra il Nord Italia e il Camerun, il pubblico virtualmente presente grazie alle nuove piattaforme comunicative. Avsi Point Lecco, nonostante pandemia e lockdown, non rinuncia alla propria presenza e anzi rilancia proponendo anche nel nostro territorio, pur con modalità diverse rispetto agli anni precedenti, la Campagna Tende 2020-21 promossa da Fondazione Avsi a sostegno di sei progetti di cooperazione internazionale.

Partecipare all’iniziativa di lancio sarà semplicissimo: mercoledì 25 novembre alle 21 basterà “presentarsi” sulla pagina Facebook o sul canale YouTube di Avsi Point Lecco per seguire in diretta streaming l’incontro con tre grandi testimoni: Mireille Yoga, l’educatrice che oggi dirige a Yaoundé (Camerun) il Centro Edimar per il reinserimento dei ragazzi di strada; padre Maurizio Bezzi, bergamasco missionario del Pime, fondatore del Centro Edimar e alla vigilia della partenza per la sua nuova destinazione, l’Algeria; infine Giorgio Vittadini, docente universitario, presidente della Fondazione della Sussidiarietà, proprio in questi giorni insignito dell’Ambrogino d’oro del Comune di Milano.

Coordinati da Stefania Bolis, i tre ospiti dialogheranno a distanza sul titolo della Campagna Tende: “Allarga lo sguardo. La speranza accanto a chi ha bisogno”. “Sì, perché questo momento difficile e delicato – spiega Assunta Brusadelli, responsabile di Avsi Point Lecco – rischia di farci chiudere in noi stessi, di tener sempre più le distanze dagli altri. Che siano vicini o geograficamente lontani. Con Avsi vogliamo sottolineare che è giustissimo vigilare sulla sicurezza nostra e altrui, ma non possiamo però non tenere lo sguardo aperto per lasciarci sorprendere, per abbracciare la realtà in tutta la sua ricchezza. Solo così possiamo cogliere il bisogno che c’è nell’altro, spesso identico al nostro, e insieme provare a rispondere vivendo una solidarietà che è carità nel senso pieno del termine”.

Dunque una speranza accanto a chi ha bisogno in ogni parte del mondo. Come testimoniano i sei progetti di Campagna Tende: quanto sarà raccolto attraverso varie modalità di donazione online andrà a sostegno innanzitutto delle famiglie italiane più povere e colpite dalle conseguenze economiche del Covid. Saranno oltre tremila quelle assistite da Avsi.

Poi interventi a favore dei bambini migranti del Messico, per la formazione professionale dei giovani e delle donne del Burundi, e ancora a sostegno delle iniziative sociali tra i profughi del Libano e per continuare l’iniziativa Ospedali Aperti in Siria. Per finire il Camerun e il Centro Edimar, particolarmente a tema nella serata di Avsi Point Lecco grazie all’intervento di padre Bezzi e di Mireille Yoga.