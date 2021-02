LECCO – Sono iniziate nella sede di ATS Brianza in via Graziano Tubi le prime vaccinazioni del personale della Polizia di Stato di Lecco, con la somministrazione del vaccino Astrazeneca.

Entro la fine della settimana prossima si prevede il completamento della somministrazione del vaccino, a cura dei Sanitari della Polizia di Stato della Questura di Lecco, cui vanno i ringraziamenti del Questore Alfredo D’Agostino, per tutti i poliziotti in servizio nella Provincia di Lecco (Questura, Sezione Polizia Stradale e Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco).

“È finalmente iniziata la vaccinazione dei poliziotti che, insieme ai colleghi delle altre Forze di Polizia, hanno svolto in quest’anno di pandemia un lavoro fondamentale e strategico, con rigore non disgiunto, tuttavia, da razionalità e buonsenso, al servizio del cittadino. Questa vaccinazione assume, in questo particolare momento storico, un valore sociale importante, soprattutto in termini di sicurezza, per la salvaguardia della salute degli operatori e dei cittadini con i quali questi vengono quotidianamente in contatto, con la speranza di poter uscire presto da questo stato di emergenza”, il commento del Questore.