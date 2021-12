VALFURVA (SO) – Si sono conclusi i campionati inglesi che si sono svolti a Santa Caterina dal 17 al 22 dicembre, ai quali hanno partecipato anche diversi atleti del team Giovani dello Sci Club Lecco. Sette gare femminili e altrettante maschili che hanno scandito la sei giorni inglese. Per lo Sci Club Lecco i migliori risultati sono stati quelli di Sofia Parravicini salita sul podio Aspiranti ottenendo un 2° posto nello Slalom Gigante Fis e Luca Bianchi anche lui sul podio Aspiranti, al 3° posto, sempre nel Gigante.

Riavvolgendo il nastro di questa lunga settimana, prima gara il 17 dicembre con un Super G in programma, al cancelletto di partenza per lo Sci Club Lecco si è presentata Rebecca Meles che purtroppo non ha concluso la prima manche finendo anzitempo la gara. Al maschile, Mattia Zanni coglie un buon 14° posto, quindi Ruggero Traniello 18° e Simone Tondale 32°.

Nella Combinata del 18 dicembre, un’ottima Sofia Parravicini coglie un 9° posto, mentre al maschile discreta prova di Ruggero Traniello 21° al traguardo. Nel Super G, altra buona prova per Sofia Parravicini che chiude in 10ª posizione, mentre nella gara maschile Ruggero Traniello taglia il traguardo in 21ª posizione.

Domenica 19 altro Slalom Gigante, nel quale Sofia Parravicini sfodera una prestazione da applausi ottenendo il 7° posto assoluto e il 2° nella classifica Aspiranti. Buone prove anche per le compagne di squadra: Federica Piscetta 18ª, Greta Canepari 24ª e Gemma Binelli 41ª. Meno fortunate Rebecca Meles e Nella Pomoni che non hanno concluso la prima manche.

Nella gara maschile, molto bene Luca Bianchi 9° e Gabriele Bianchi 11°, buone prove anche per Ruggero Traniello 16°, Nico Picech 25° e Simone Tondale 31°. Finiscono anzitempo la gara Francesco Peccati e Mattia Zanni fuori nella prima manche.

Nello Slalom Gigante di lunedì 20, al femminile Greta Canepari chiude in 20ª posizione, seguita da Rebecca Meles 35ª. Sfortunata Federica Piscetta fuori nella seconda manche.

Al maschile applausi per Luca Bianchi che chiude al 7° posto assoluto piazzamento che lo porta sul 3° gradino del podio della classifica Aspiranti. Bene anche Mattia Zanni 14° e Ruggero Traniello 20°. Fuori nella prima manche Nico Picech.

Martedì 21 e ieri, mercoledì 22, due prove di Slalom. Fra i pali stretti, Federica Piscetta chiude in 23ª posizione e Greta Canepari 29ª. Rebecca Meles squalificata nella seconda manche.

Al maschile Luca Bianchi 19° e Nico Picech 24°. Nulla da fare per Ruggero Traniello fuori nella prima manche e Mattia Zanni nella seconda manche.

Nella gara di ieri, buone prove per Federica Piscetta 16ª, Greta Canepari 20ª e Rebecca Meles 27ª.

Al maschile Luca Bianchi 14° e Mattia Zanni 30°. Giornata no per Fracesco Peccati e Nico Picech fuori rispettivamente nella prima e nella seconda manche.