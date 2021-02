CORTINA D’AMPEZZO (BL) – Lo Sci Club Lecco vince la prima edizione del talent show di Rai Due “Campioni di Domani” grazie a Eleonora Pizzi e Mattia Zanni che hanno battuto in finale lo Ski Team Falconeri con Claudia Mina Parolari e Francesco Giacomo Parolari.

Una grande soddisfazione per i due atleti, per l’allenatore Pietro Migliazza che li ha accompagnati e per tutto lo Sci Club Lecco. Il talent, realizzato in concomitanza con i Campionati del Mondo di Cortina 2021, ha visto sfidarsi 16 sci club italiani rappresentati da due atleti, una sciatore e una sciatrice under 16.

Dopo aver superato la fase a gironi, lo Sci Club Lecco con Eleonora Pizzi e Mattia Zanni ha superato le semifinali, andando a vincere la finale brillantemente (potete rivederla qui).

“Siamo andati a Cortina con l’obiettivo di vincere e ce l’abbiamo fatta – commenta Mattia – Una bellissima esperienza, coinvolgente e particolare”.

“È stata un’esperienza bellissima, diversa da tutte le altre fatte finora – il commento di Eleonora -. Personalmente non mi aspettavo di vincere, anche se siamo partiti carichi. Non è stato semplice, soprattutto all’inizio, essendo sempre sotto i riflettori delle telecamere. Poi è andato tutto al meglio ed abbiamo vinto”.

Pietro Migliazza, l’allenatore che li ha accompagnati in questa avventura, ha dichiarato: “È stata una partecipazione improvvisa. L’abbiamo saputo due giorni prima di essere a Cortina, ma ci siamo subito adattati, anche perché ci hanno accolti molto bene. I ragazzi hanno socializzato con tutti e credo di poter dire che hanno portato a casa una gran bella esperienza ancor più avendo vinto. Siamo stati bravi e abbiamo fatto la differenza in pista. Un ringraziamento a tutti per averci fatto vivere questa esperienza straordinaria che porteremo sempre con noi”.