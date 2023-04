LECCO – Il Lecco riposa. Tanto, troppo, addirittura 25 giorni dopo il pareggio casalingo nell’ultimo turno di campionato con la Pro Vercelli. Il tutto, a causa del rinvio dei playoff, spostati dai vertici della Lega Pro addirittura al 18 maggio.

La decisione è stata resa ufficiale in queste ore, cancellando l’originale data del 7 maggio a 11 giorni dopo – oltretutto di giovedì. La seconda partita, in casa, è in calendario lunedì 22 maggio. Con gli evidenti rischi connessi a un “delay” così incredibilmente lungo per il ritorno in campo dei blucelesti. La squadra avversaria del Lecco nel turno degli spareggi del 18 maggio avrà giocato tre match in una settimana e arriverà certamente più “rodata” (sebbene potenzialmente stanca) alle sfide con il team di Foschi.

La scelta del Direttivo di Lega Pro è conseguente al deferimento del Siena 1904 da parte della Procura Federale.

RedSpo