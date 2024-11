CAPPELLETTA DI VIA CANTO: ALLA MANUTENZIONE CI PENSA UNA CITTADINA

LECCO – Sottoscritto un nuovo “patto di collaborazione” ai sensi del regolamento approvato nel 2016 che disciplina la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni. Approvata, infatti, la proposta di una cittadina, Antonia Corti, circa la manutenzione della copertura della cappelletta votiva di via Canto, in prossimità del civico 30, e attualmente in custodia alla parrocchia di Acquate, comunità pastorale Beata Vergine di Lourdes.

Il “patto di collaborazione”, della durata di un anno, prorogabile per un altro anno, prevede la realizzazione una serie di interventi che interesseranno gli esterni della cappelletta, senza oneri a carico del Comune.

Così l’assessore alla Cura della città e Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi: “Ringrazio la cittadina, così come ringrazio tutti i cittadini e le associazioni che in questi anni hanno sottoscritto, o che hanno intenzione di sottoscrivere in futuro, un patto di collaborazione con il Comune. È un modo per essere parte attiva della comunità, mettendo a disposizione le proprie risorse a beneficio della collettività”.

Gli interventi previsti saranno effettuati da un operatore specializzato nel settore della conservazione e del restauro e includono il risanamento dell’orditura posta sotto la copertura in legno con sostituzione delle parti ammalorate, la posa di nuovi coppi a canale in laterizio e di nuovi canali e scossaline in rame.