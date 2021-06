ROMA – Ricorre oggi il 207° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Anche quest’anno le misure di contenimento della pandemia non hanno consentito di celebrare l’evento con la solennità del passato, ma si è preferita una cerimonia simbolica, svolta all’interno della Caserma intitolata al Cap. De Tommaso, sede della Legione Allievi Carabinieri, alla quale ha preso parte un ridotto numero di autorità.

In provincia di Lecco (immagini sopra e a destra), stanti le note misure di contenimento della pandemia, si è tenuta la sola deposizione di una corona d’alloro da parte del Comandante Provinciale Col. Igor Infante, unitamente al Prefetto Castrese De Rosa, al monumento ai caduti dell’Arma posto nel cortile interno della caserma di Corso Carlo Alberto.

L’impegno messo in campo dai reparti del Comando Provinciale di Lecco negli ultimi 12 mesi ha consentito di ottenere una generalizzata diminuzione del 7,54%, di tutte le fattispecie di reato denunciate alle 15 Stazioni dei Carabinieri del territorio.

In particolare l’Arma, che continua a perseguire oltre l’87% dei reati verificatisi in tutta la provincia (capoluogo incluso), ha registrato “un significativo calo dei crimini predatori con una diminuzione del 23,78% dei furti totali, il decremento del 29,66% di quelli in abitazione e del 29,11% di quelli in esercizi commerciali ed una diminuzione del 8,57% delle rapine”.

L’attività preventiva in provincia ha visto oltre 54mila persone e 41mila veicoli controllati nonché l’arresto di 162 persone ed il deferimento di oltre 1.800 soggetti all’Autorità Giudiziaria.

“Particolare attenzione preventiva e repressiva è stata rivolta alle aree boschive poste nei comuni di Dervio, Colico, Calolziocorte, Bosisio Parini, Cassago Brianza e del’Oggionese spesso interessate dai fenomeni di spaccio delle sostanze stupefacenti di vario tipo, che ha visto complessivamente, nel periodo interessato, il sequestro di oltre 8 Kg di marijuana, oltre 3,393 Kg. di hashish, di 877 gr. di eroina e di 661 gr. di cocaina, nonché all’arresto di 24 persone, alla denuncia a piede libero di altre 90 e alla segnalazione amministrativa per uso di sostanze stupefacenti di 63 consumatori”.

Inoltre l’Arma nel corso di questo periodo non ha solo concorso, unitamente alle altre Forze di Polizia, nei servizi finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai vari DPCM relativi all’evento pandemico COVID-19, ma ha anche svolto “un’importante attività di sostegno alle popolazioni”.

In questo senso si segnalano l’intervento in favore degli istituti scolastici della provincia per facilitare lo svolgimento delle cd. D.A.D. (Didattica a Distanza), consegnando a domicilio, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, oltre 700 PC e tablet agli studenti, nonché la collaborazione con Poste Italiane per il ritiro delle pensioni da parte delle Stazioni Carabinieri in favore di utenti impossibilitati a raggiungere gli Uffici Postali.