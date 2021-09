LECCO – Il comandante provinciale dei Carabinieri di Lecco Colonnello Igor Infante ha presentato stamattina il nuovo comandante del Reparto Operativo, tenente colonnello Teodoro Saggese (a sinistra nella foto sotto). 54 anni e con un figlio 20enne, Saggese è originario della provincia di Salerno ma è cresciuto nel Vicentino girando l’Italia per seguire il servizio del padre anch’egli Carabiniere.

Saggese subentra nel ruolo dopo quasi sei anni al collega Claudio Arneodo (che resta a Lecco con l’incarico di Capo Ufficio Comando).

Già al nucleo operativo di Milano, il nuovo comandante è stato negli ultimi sei anni al Nucleo Operativo Ecologico di Brescia – che copre più province – dove si è occupato di reati ambientali ed ecomafie. Prima ha guidato per un biennio la Radiomobile di Cantù, poi per oltre un decennio ha prestato servizio all’Investigativo di Milano dove ha fatto esperienza nelle diverse branche investigative ed è stato al comando della Scientifica.

A Lecco professionalmente per la prima volta, conosce già il territorio per aver lavorato come detto a Cantù e Milano.

Saggese nella sua presentazione non ha fatto “personalismi” a proposito della sua carriera ma negli anni di servizio sul territorio ha sicuramente svolto operazioni rilevanti. Ha assicurato che opererà “in sinergia con le altre forze di polizia del territorio”. Argomento attuale nel lecchese sono le interdittive antimafia – attività che “perseguirà accanto alla Prefettura di Lecco”.

Cesare Canepari