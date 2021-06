LECCO – Il prefetto di Lecco, Castrese De Rosa, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Igor Infante, ha fatto visita alla sede di via Tubi dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Lecco, dove ha incontrato il presidente Ing. Maurizio Favarelli ed i presidenti delle Sezioni ANC di Barzio, Brivio, Calolziocorte, Colico, Missaglia ed Olginate, nonché una rappresentanza degli iscritti al sodalizio.

Nella circostanza, il prefetto si è intrattenuto con i presenti che ha ringraziato per il fattivo contributo di volontariato fornito in favore dei cittadini della provincia, anche in contesto di attività svolta nell’ambito della protezione civile.