LECCO – Annullato dalle parrocchie lecchesi il Sabato Grasso che è sempre stato caratterizzato dalle sfilate del Carnevale Ambrosiano organizzato dagli oratori in collaborazione con le Pro Loco, amministrazioni comunali e associazioni. Non è mancato chi ha vissuto questo momento ricreativo in famiglia, vestendo i bambini con i classici costumi di carnevale.

Anche nella Diocesi di Milano, come nel resto d’Italia, tale periodo precede quello della Quaresima e infatti il nome deriva dal latino carnem levare ossia eliminare la carne poiché il giorno di Carnevale è quello che precede l’inizio del digiuno quaresimale. Per tale motivo nel rito ambrosiano, per il quale la Quaresima ha inizio la domenica successiva al mercoledì delle ceneri, il giorno dedicato ai festeggiamenti del Carnevale è il sabato anziché il martedì. Questo accade perché nel rito ambrosiano è diverso il modo di contare le date di inizio e fine Quaresima: nel rito romano (quello osservato dal resto d’Italia) le domeniche non vengono contate come giorni di penitenza e dunque la Quaresima dura di più e comincia prima, fu Sant’Ambrogio che nel IV secolo da vescovo di Milano decise che le domeniche fossero calcolate. La leggenda narra invece che Sant’Ambrogio era impegnato in un pellegrinaggio e chiese alla popolazione di aspettare il suo ritorno per iniziare le liturgie quaresimali posticipando anche la fine del Carnevale.

Con lo stop delle messe deciso dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini in ottemperanza al Decreto della Regione Lombardia, anche quelle della Prima domenica di Quaresima non verranno celebrate in Valsassina sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo. Monsignor Delpini presiederà per tutti i fedeli della Diocesi la celebrazione eucaristica nella Cripta del Duomo senza la presenza dei fedeli, che però potranno assistervi grazie alla collaborazione di Rai Tre.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta su TgrLombardia alle 11 per tutto il territorio regionale, iniziativa che non ha precedenti nella lunga storia della Chiesa Ambrosiana. L’arcivescovo di Milano invita i parroci a rendere disponibili in chiesa i foglietti della Santa Messa della “Domenica all’inizio di Quaresima” perché i fedeli possano ritirarli in tempo per utilizzarli in casa per seguire la funzione dell’arcivescovo. Inoltre a questi si invita a rendere disponibili alcune copie del sussidio per la preghiera in famiglia “Iniziamo insieme la Quaresima”, scaricabile anche a questo link.