LECCO – “Orange the World“, anche l’Arma dei carabinieri aderisce alla campagna internazionale promossa dalle Nazioni Unite nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, illuminando di arancione le caserme.

Il 25 novembre il comando provinciale di Lecco e la sede della compagnia di Merate si coloreranno dunque del colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.



In queste strutture dal 30 giugno 2017 sono presenti locali per l’audizione di donne vittime della violenza ed abusi, appositamente allestiti nel contesto del progetto denominato “Una Stanza tutta per sé” promosso da Soroptimist International d’Italia in collaborazione con l’Arma dei carabinieri e realizzati con il contributo dei Soroptimist Club di Lecco e Merate.