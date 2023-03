LECCO – L’audizione del professor Carlo Gilardi, parte lesa nel processo con imputata V.T., si terrà il prossimo 4 aprile, alle 14:30, nella struttura di via Eremo a Lecco. V.T. chiedeva la sua “liberazione” dalla casa di riposo e per protesta il 10 ottobre 2021 riuscì a introdursi nella sua camera da letto.

Ora la donna è a processo per violazione di domicilio, molestia e disturbo alla persona e per ricostruire i fatti sarà sentito Carlo Gilardi. Il giudice monocratico Chiara Barazzetta, al termine di una breve udienza, dove è stata illustrata la lettera del direttore sanitario della Rsa, Andrea Millul, che ha indicato le condizioni del professore in pensione, ospite della struttura dall’ottobre 2020, con problemi di deambulazione e udito, ha deciso per l’audizione in casa di riposo. Infatti nella relazione il direttore sanitario della casa di riposo dichiara: è preferibile non spostare Carlo Gilardi.

Si sono dichiarati favorevoli all’audizione presso la Rsa il pm Mattia Mascaro, la parte civile, con l’avvocato Elena Ammannato e l’amministratrice di sostegno, avvocato Elena Barra, mentre l’avvocato Chiara Brizzolari che assiste l’imputata ha sollevato dubbi. Il giudice ha anche chiarito che sarà possibile definire le domande da porre a Carlo Gilardi, in anticipo sulla data dell’audizione. Il processo nei confronti di V.T. proseguirà l’8 maggio.

