LECCO – Sentito per circa mezz’ora il professor Carlo Gilardi, ospite della Rsa Airoldi e Muzzi di Lecco dal 30 ottobre 2020.

L’ex docente, gravemente malato, giunto in carrozzina nella stanza allestita nella Rsa Airoldi e Muzzi dove c’erano davanti il giudice Gianluca Piantadosi, il Pm Chiara Stoppioni e gli avvocati della difesa e di parte, è stato sentito nel procedimento per diffamazione aggravata dell’avvocato Elena Barra, amministratore di sostegno dell’ex docente, che vede come imputati Brahim El Mazoury, ex badante di Carlo Gilardi, la “Iena” Nina Palmieri e l’autrice televisiva Carlotta Bizzarri.

Nel 2022, dopo il tredicesimo servizio, Elena Barra assistita dagli avvocati Elena Ammannato e Stefano Pelizzari ha presentato una querela nei confronti dei tre per “i contenuti e le dichiarazioni lesive”. Oggi l’ex docente, 93enne, ha risposto alle domande del legali di due imputati. Dopo mezz’ora l’audizione si è conclusa e il giudice Gianluca Piantadosi ha aggiornato il processo al 19 gennaio 2024, quando sarà completata l’istruttoria e inizierà la discussione.

A.Pa.