LECCO – Carlo Gilardi (in copertina), il professore in pensione di Airuno ospite della Rsa Airoldi e Muzzi di Lecco dall’ottobre 2020, sarà sentito dal giudice Giulia Barazzetta nel processo che vede imputata Viviana Tonon per violazione di domicilio, molestia e disturbo alla persona.

Gilardi sarà ascoltato per un episodio accaduto il 10 ottobre 2021 quando Tonon, durante una vibrante protesta per chiedere la libertà dell’anziano, riuscì a entrare nella struttura e raggiungere la camera da letto dove è ospite il docente in pensione.

Oggi è stato presente in aula Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che ha illustrato gli incontri – tra cui uno avuto ieri – con il professor Gilardi. Il Garante ha dichiarato di essere a conoscenza del caso Gilardi e di aver conosciuto Viviana Tonon durante una protesta davanti al ministero di Grazia e Giustizia e ha comunicato che la questione è all’attenzione del Ministero. Inoltre ha spiegato di aver parlato con il giudice tutelare e il presidente del tribunale di Lecco.

Al termine, la Procura ha chiesto l’audizione di Gilardi – richiesta a cui si è associata la difesa dell’imputata, mentre la parte civile rappresentata dagli avvocati Elena Ammannato e Flavio Natali si è dichiarata contraria.

Sulle modalità dell’audizione si attende una relazione della Airoldi e Muzzi.

