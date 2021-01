LECCO – Si apre venerdì il processo ad Antonio Nicola Marongelli, 52enne di Valmadrera autore del “Catalogo delle donne single“. Il giudice Chiara Arrighi ascolterà gli inquirenti e le parti offese.

Nel 2017 Marongelli estrapolò da diversi profili Facebook i dati di donne residenti in provincia di Lecco per realizzare un elenco di 1.218 donne ‘senza una relazione’ e metterlo in vendita online al costo di 47 centesimi. Denunciato da 26 delle sue vittime, dovrà rispondere per diffamazione e trattamento di dati illeciti.

Inoltre l’imputato avrebbe utilizzato il nome di un avvocato per ottenere dagli uffici anagrafe dei Comuni certificati di terzi da cedere a pagamento, e per questo tra le accuse vi è anche la sostituzione di persona.

RedGiu